На Харківщині спіймали експоліцейську, яка співпрацювала з окупантами

На Харківщині затримали експоліцейську, яка присягнула на вірність Росії. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».

Згодом жінка добровільно обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)».

Правоохоронці затримали жінку у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українських правохоронців.

Наразі суд задовольнив клопотання обласної прокуратури та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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