На Дрогобиччині викрили групу наркоторговців

На Дрогобиччині припинено діяльність організованої злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків. До її складу входили п’ять осіб. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, 54-річний мешканець одного із сіл Дрогобиччини організував злочинну схему із збуту метадону у місті Бориславі та інших населених пунктах району. До «бізнесу» він залучив своїх товаришів – чотирьох місцевих жителів.

Четверо учасників злочинної групи займались пошуком клієнтів, отримували кошти за товар, після оплати, їхали за товаром до організатора групи, а саму передачу наркотиків, здійснювали за попередньою домовленістю з клієнтами, безпосередньо з рук в руки при особистій зустрічі, таким чином виконували функцію «наркокурєрів». Організатор, у свою чергу, забезпечував постачання наркотиків.

Під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, отримані за збут наркотиків та інші речові докази.

Усім п’ятьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за фактами незаконного збуту наркотиків (ч. 3 ст. 307 КК України). Їм загрожує до дванадцяти років за ґратами та з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду судових експертиз. За клопотанням прокурора, усім підозрюваним обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.