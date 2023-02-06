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У Туреччині стався землетрус: понад тисяча загиблих

Ольга Денисяка

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Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1014, понад 7000 людей отримали поранення. Про це повідомляє Європейська правда.

За офіційною інформацією турецької влади, 191 загиблий в Кахраманмараші, 200 в Газіантепі, 27 в Шанлиурфі, 41 в Діярбакирі, 43 в Адані, 20 в Адиямані, 131 в Османіє та Хатаї.

7003 людей отримали поранення в Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Малатії, Османіє, Хатаї та Кілісі.

Його інтенсивність, за даними Європейсько-середземноморської сейсмологічної служби, магнітуда була зафіксована на рівні 7,7, епіцентр був зафіксований в районі Кахраманмараш. За даними турецького сейсмологічного центру Kandilli, магнітуда землетрусу склала 7,5.

Новий землетрус відчувався також в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії.

Цей потужний землетрус стався у Туреччині в обідню пору. Перед цим ранковий землетрус завдав значних руйнувань та пошкоджень у Сирії. За останніми даними незалежної Сирійської обсерваторії прав людини, кількість загиблих там зросла до 400, поранених – понад 1000.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, землетрус, що стався у понеділок вранці, став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ерзінджанського землетрусу 1939 року, коли загинули понад 33 тисячі людей.

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