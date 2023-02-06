У Львові відкрився перший магазин-склад MOYO

Мережа магазинів техніки та електроніки MOYO відкрила у Львові флагманський магазин, фішкою якого є те, що він напряму пов’язаний зі складом. Це означає, що будь-який товар з 5-тисячного асортименту складу доступний покупцям магазину за лічені хвилини.

Львівський флагман відкрився в бізнес-центрі Dominant Plaza і має зручне розташування та паркінг для покупців. Загалом новий магазин спроєктований так, щоб створити умови для комфортного шопінгу і надати можливість купити все потрібне в одному місці.

Тут, на території понад 460 кв.м, окрім звичного асортименту MOYO представлений широкий вибір великої побутової техніки, електроінструментів, посуду і товарів для дому, іграшок та актуальних сьогодні павербанків, ліхтарів, джерел безперебійного живлення, газових плиток, світлодіодних акумуляторних ламп, 4G-модемів та радіоприймачів на батарейках. Серед фокусних категорій також спорядження: сольові грілки, саперні лопати, тактичні рюкзаки, ремені, годинники, засоби захисту в екстремальних умовах. Будь-який товар можна замовити онлайн на сайті moyo.ua і отримати в магазині за 20 хвилин. Усі товари можна перевірити прямо на місці, а ще — отримати професійну консультацію від продавців магазину, скористатися сервісними послугами та перевагами програми обміну техніки trade-in від MOYO.

Додаткова перевага нового MOYO у Львові: магазин працює незалежно від графіків відключень електроенергії завдяки альтернативним джерелам живлення. Тож, тут завжди можна підзарядити свій гаджет та скористатися безкоштовним wifi (за умови, якщо немає форс-мажорів з боку провайдерів).

Перший магазин MOYO, який пов’язаний зі складом і може запропонувати користувачу більше, відкрився в Києві з’явився ще в 2015 році і до початку повномасштабного вторгнення працював у форматі 24/7. Можливість придбати техніку та електроніку цілодобово — це унікальна фішка MOYO на ринку ритейлу, яка виявилася дуже затребуваною і була для клієнтів надійним рішенням на випадки форс-мажорів. Цей формат у компанії вирішили запровадити і для нового флагманського магазину у Львові. Зараз він працює з 9:00 до 20:30, але після закінчення воєнного положення команда продавців буде обслуговувати клієнтів в форматі 24/7, і стане першим цілодобовим магазином техніки та електроніки на заході України!

Мережа магазинів техніки та електроніки MOYO постійно отримає нагороди за інноваційні підходи і надійність для клієнтів. У 2022 році ритейлер отримав звання «Мережа магазинів техніки та електроніки року» від Української народної премії та Ukrainian Business Award. В асортименті ритейлера понад 40 тисяч сертифікованих товарів від більш ніж 350 світових виробників.

Новий магазин MOYO 24/7 у Львові знаходиться за адресою: вул. Угорська, 14 (бізнес-центр Dominant Plaza).

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