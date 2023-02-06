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Прибутки з ТРЦ у Києві до великої війни йшли на фінансування російського ВПК

Ольга Денисяка

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Впритул до початку великої війни прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, прямували на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів – за гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК. Про це повідомляє Економічна правда.

До 2020 року бенефіціарами ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій Ротенберг, а далі по черзі його діти.

Для того аби приховати свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній: ТОВ ІС «Либідь», ТОВ «Авангард-Віларті» та два кіпрські офшори.

У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Однак тіньовим власником все ще до сьогодні залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.

У квітні минулого року Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо компаній-власниць ТРЦ Ocean Plaza –  ТОВ  ІС «Либідь» і «Авангард-Віларті», а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря за статтею – відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідчих, з Ocean Plaza через кіпрські офшори роками виводились мільйони доларів – не лише прибутків, отриманих від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації, отриманих у злочинний спосіб коштів.

Лише з жовтня 2020-го включно по лютий 2022-ий на кіпрські рахунки з компанії ІС «Либідь» переказали понад 1 млрд грн. У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь Хмельницький.

Слідство встановило, що саме за ці гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій «Тульського патронного заводу», а у 2019 році – 50% «Ульянівського патронного заводу». Пізніше підприємства отримували привабливі державні контракти на виробництво озброєння.

У серпні минулого року спершу за рішенням суду арештували корпоративні права ІС «Либідь» та «Авангард-Віларті» вартістю 350 мільйонів гривень, а згодом і все майно, яке їм належить, включаючи ТРЦ Ocean Plaza.

У вересні Печерський районний суд скасував арешт, спочатку на третину прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно – це дало змогу поновити роботу Ocean Plaza у кінці листопада.

Щодо Ротенберга, його родини та фірм-власниць Ocean Plaza все ще триває слідство. І чи конфіскують на користь України ТРЦ, який за даними правоохоронців все ще контролює Ротенберг, наразі невідомо.

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