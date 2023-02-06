На Львівщині зростає захворюваність на ГРВІ

Майже 8 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції зафіксували на Львівщині за минулий тиждень з 30 січня по 5 лютого. Здебільшого хворіють діти – понад 47%. Про це йдеться в повідомленні ЛОВА.

Згідно з моніторингом захворюваності населення Львівської області на гострі респіраторні вірусні інфекції, за тиждень зареєстровано 7961 випадок ГРВІ, а за попередній – 7360, тобто ріст захворюваності складає 7,5%. Найбільше хворіють діти до 17 років – 3818 осіб.

Однак незважаючи на приріст, інтенсивний показник захворюваності на 26,8% нижчий від епідемічного порогу 434,07.

До слова, цього сезону вакциновано проти грипу лише 13 тисяч жителів Львівщини.

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