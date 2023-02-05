Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Російської Федерації. Про це повідомив сам глава держави у своєму зверненні 5 лютого.

«Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії. Для тиску на інші держави. Для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це – достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим із нашими партнерами», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас він додав, що українські дипломати активно працюють над тим, аби розширити міжнародні санкції саме на атомну енергетику Росії. І Україна, запроваджуючи санкції проти «цієї частини російської машини агресії» демонструє відповідний крок зі свого боку.

Як йдеться в указі президента №57 від 5 лютого, санкції на 50 років запроваджено проти «Росатома» та ще двох сотень російських компаній, пов’язаних із атомною галуззю. Серед них є, зокрема АТ «Атомний енергопромисловий комплекс», АТ «Русатом автоматизовані системи управління», ТзОВ «Русатом – Цифрові рішення», ТзОВ «НІІАР-генерація» та інші. Повний перелік доступний за цим посиланням.

Накладені санкції починають діяти із моменту публікації відповідного указу президента України, тобто вже віднині.

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