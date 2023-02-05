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Рашисти гатили по житлових кварталах у Дружківці: п’ятеро поранених

Наталя Дуляба

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У ніч на неділю, 5 лютого, російські окупаційні війська обстріляли місто Дружківка, що біля Краматорська. Поранення дістали п’ятеро мирних мешканців. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ворог завдав два ракетні удари по місту і пошкодив чотири житлові багатоповерхівки, дитячий садок. Поранення дістали п’ятеро місцевих жителів.

Як уточнили у Дружківській міській військовій адміністрації, ракетні обстріли рашисти здійснили орієнтовно о 00:40 год. Обстріли прийшлись саме на густонаселений мікрорайон. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

В Офісі генпрокурора додають, що Дружківку окупанти обстріляли зі систем С-300. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Слідство триває.

Загалом протягом доби російські війська на Донеччині гатили по Вугледару, Кураховому, Часовому Яру і Ямполі. Пошкоджено житлові будинки й підприємства. Своїми обстрілами рашисти вбили 4 мешканців області і поранили ще 11.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ армія окупанта вбила 1350 мешканців Донецької області та 2994 поранила. Ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Фото: Дружківська МВА, прокуратура

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