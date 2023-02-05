Окупанти обстріляли центр Харкова, є постраждалі. Оновлено

У неділю вранці, 5 лютого, російські окупанти обстріляли житловий квартал у центрі Харкова. Кількість постраждалих виросла із трьох до п’яти осіб. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог гатив по місту з систем С-300. Ракети влучили у житлову забудову у центрі Харкова, де спалахнула пожежа, а також в університет.

Спочатку було відомо про трьох поранених, однак згодом їхня кількість збільшилась до чотирьох.

«54-річну жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам віком 51 і 55 років допомогу надали на місці. Ще один поранений, охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці», – написав Олег Синєгубов.

ОНОВЛЕНО: згодом голова Харківської ОВА додав, що внаслідок обстрілу рашистів поранено уже п’ять людей. Всім їм надають необхідну медичну допомогу.

Один із житлових будинків, поруч з яким влучила ракета, серйозно пошкоджений. Рятувальні роботи все ще тривають.

В Офісі генпрокурора додають, що центр Харкова рашисти обстріляли зі систем С-300 із території Бєлгородської області РФ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Слідство триває.

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Фото: Олег Синєгубов, прокуратура