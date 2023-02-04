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Зеленський анонсував позбавлення громадянства осіб із російськими пасортами

Андрій Котенський

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Президент України підписав документи щодо осіб, у яких виявили наявність російського громадянства. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський анонсував новий крок санаційних рішень РНБО.

«Підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна працює для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів.

«Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів», – переконаний Володимир Зеленський.

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