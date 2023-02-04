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Виробництво цукру на Львівщині збільшилось на 20%

Софія Фенко

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У Львівській області завершили сезон цукроваріння під час якого із 1 млн тонн цукрових буряків виробили 158,5 тис тонн цукру, що на 19,5% більше від попереднього сезону. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

За словами директорки департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман, за останні п’ять років можна спостерігати зростання у виробництві цукру в регіоні. З огляду на це, зросла кількість виробничих площ під цукровим буряком в місцевих господарствах.

«У минулому сезоні ми мали суттєве збільшення виробничих площ, а погода сприяла покращенню якісних показників цукрового буряку. Саме внаслідок поєднання цих двох факторів ми побачили суттєвий приріст виробництва цукру в регіоні», – повідомила вона.

Загалом, впродовж останніх 5-ти років у Львівській області збір цукрового буряка збільшився на 38%, а виробництво цукру зросло на 46,6%. Основну частину львівського цукру реалізовують на внутрішньому ринку. Експорт переважно здійснюють в країни ЄС, він складає близько 20% від загального виробництва.

За даними оперативного моніторингу господарства області в 2023 році планують посіяти 13,7 тис га цукрового буряка.

Варто додати, що середня вартість цукру складає 33.77 грн/кг. Цінник на нього у супермаркетах Львова коливається в межах 33,50-33,90 грн/кг.

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