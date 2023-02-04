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В Україні вже ліквідовано понад 130 тисяч російських військових

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже щонайменше 130 590 військових та 3 218 танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 4 лютого загальні втрати Росії становлять:

особового складу130590 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3218 (+3) од,

бойових броньованих машин (+6) од,

артилерійських систем – 2220 (+5) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засоби ППО ‒ 225 (+3) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 203 (+1).

Дані уточнюються.

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