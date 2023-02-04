В Україні вже ліквідовано понад 130 тисяч російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже щонайменше 130 590 військових та 3 218 танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого по 4 лютого загальні втрати Росії становлять:
особового складу130590 (+720) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3218 (+3) од,
бойових броньованих машин (+6) од,
артилерійських систем – 2220 (+5) од,
РСЗВ – 460 (+0) од,
засоби ППО ‒ 225 (+3) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 203 (+1).
Дані уточнюються.
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Андрій Котенський