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У Самбірському районі Львівщини людей попереджають про зграї вовків

Андрій Котенський

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У лісових масивах Національного природного парку «Бойківщина», що у Самбірському районі Львівщини, зафіксовано велику кількість вовків, які ходять, як по одному, так і зграями.

Працівники природного парку зауважують, що через брак їжі сіроманці можуть ближче спускатися до людських осель.

«Більшість випадків нападу вовка на людину є результатом їх захворювання сказом, яке вони можуть підхопити від інфікованих лисиць», – йдеться у повідомленні НПП.

Природоохоронці також повідомили кілька цікавинок про вовка:

  • Вовки здатні відчути запах на відстані півтора кілометра. У цих звірів є здатність розрізняти 200  млн.запахів (людина розрізняє всього 50 млн.) Саме тому вовки відмінні мисливці.
  • Вовк може бігти з швидкістю 65 км за годину і стрибати у висоту до 5 метрів, а його розумові здібності кращі ніж у собаки.
  • Найбільша вовча зграя може складатися з 40 особин.
  • Один голодний вовк за раз може з’їсти 10 кг м’яса.

Додамо, що вовки полюють переважно на копитні тварини, але також можуть ласувати зайцями, дикими кролями та мишоподібними гризунами. Ці хижаки активні переважно в нічні години, але іноді їх можна зустріти і вдень. Тварини здатні також напасти на свійських тварин, собак та навіть людей.

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