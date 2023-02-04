Розболілись зуби, а виявився інфаркт. На Львівщині медики врятували жінку

На Львівщині 66-річна жінка зі села Жовтанці звернулася в амбулаторію загальної практики зі скаргами на зубний біль та біль щелепи, а виявилося, що її необхідно рятувати від інфаркту міокарда. Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та Медицини катастроф.

Лікарка амбулаторії, запідозривши інфаркт відразу здійснила виклик про перевезення хворого в спеціалізовану лікарню інтенсивного лікування..

«Ми із фельдшером Михайлом Мацьком та водієм Ігорем Слюсарчиком прибули в Жовтанці. На ЕКГ – підтверджений гострий коронарний синдром з елевацією ST. Пацієнтка гемодинамічно стабільна. Ми переклали її на свої ноші й доправили в карету швидкої допомоги. Підключилися до монітору, продовжили почате в амбулаторії лікування. І тут в дорозі почалися зміни на ЕКГ, в пацієнтки виникла шлуночкова тахікардія, яка перейшла у фібриляцію шлуночків», – розповідає лікарка з медицини невідкладних станів підрозділу медицини катастроф Ірина Харченко.

Водій зупинив карету швидкої на узбіччі, і медики розпочали реанімаційні заходи. Один дефібриляційний розряд відновив серцевий ритм жінки.

Пацієнтка була без свідомості, проте пульс на сонній артерії відновився. Згідно із протоколом, медики ввели всі необхідні ліки, і жінка прийшла до тями.

«Вона не могла зрозуміти, що із нею відбувається, каже, мовляв, нічого не пам’ятаю», – згадує Ірина Харченко.

Станом на зараз пацієнтка стабільна і перебуває в палаті інтенсивної терапії.

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