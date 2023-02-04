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Одеські митники брали хабарі за ввезення допомоги для ЗСУ

Андрій Котенський

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В Одеській області викрили митників, які вимагали хабарі за ввезення в Україну гуманітарної допомоги для українських захисників, повідомляє СБУ.

За даними спецслужбі, в Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів «Одеса-порт» та «Білгород-Дністровський». Зловмисники налагодили корупційну схему одержання грошей від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для українських захисників.

За хабарі посадовці обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. Сума неправомірної вигоди становила від 500 доларів з одного транспортного засобу.

Співробітники СБУ задокументували декілька епізодів отримання митниками грошової «винагороди». Правоохоронці також затримали головного державного інспектора митного поста «Одеса-порт» на передачі чергової суми хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру. Крім цього, вирішується питання про притягнення до відповідальності інших працівників керівної та інспекторської ланки митного поста.

Окрім того у Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів. За різні суми хабарів він «гарантував» підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів.

До протиправної діяльності залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію. Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. дол. за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій.

Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. дол. – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без «зайвих» питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку.

Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру.

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