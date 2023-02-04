Кабмін запроваджує систему Delta в Силах оборони

Уряд ухвалив рішення щодо запровадження системи Delta в Силах оборони. Відповідну постанову, за поданням Міністра оборони України Олексія Резнікова, прийнято сьогодні, 4 лютого, на засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє Урядовий портал.

Delta – це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом.

Окрім використання платформи військовими, Уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

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