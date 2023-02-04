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Британський люксовий бренд Paul Smith після скандалу йде з РФ

Андрій Котенський

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Британський люксовий бренд Paul Smith заявив про вихід з Росії після інформації ЗМІ, що компанія, як і раніше, продає свою продукцію в РФ через франчайзингового партнера. Бренд визнав, що зробив «помилку», пише Економічна правда із посиланням на Financial Times.

Газета зазначає, що Paul Smith заявив про вихід з Росії майже через рік після того, як більшість західних брендів припинили торгівлю в країні після її вторгнення в Україну.

Такі бренди як Louis Vuitton, Chanel і Burberry, закрили бутіки і розірвали франчайзингові угоди з російськими партнерами ще в березні 2022 року.

Минулого тижня британський будинок моди класу люкс опинився під пильною увагою після того, як з’ясувалося, що його продукція все ще продається в РФ через франчайзингового партнера.

«Тепер ми розуміємо, що було помилкою дозволити цим магазинам продовжувати торгувати від нашого імені на тлі війни в Україні. Ми вже попросили закрити ці магазини і припинили всі поставки дистриб’ютору», – заявив представник компанії.

За даними Daily Mail, компанія поставила нову колекцію одягу та аксесуарів принаймні в один московський магазин.

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