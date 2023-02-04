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21-річний український фристайліст тріумфував на Кубка світу

Андрій Котенський

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Український фристайліст Дмитро Котовський із надскладним стрибком здобув першу в кар’єрі перемогу на рівні Кубка світу. Сталося це у змаганнях на четвертому етапі Кубка світу, який приймав американський Дір Веллі. Це також перша перемога в сезоні для України, повідомляє Суспільне.

Як відомо перед цим стартом українська команда остаточно втратила на весь сезон дворазового олімпійського призера Олександра Абраменка, у якого діагностували розрив хрестоподібної зв’язки коліна. Тож на старт етапу вийшли четверо атлетів: Дмитро Котовський (дворазовий призер етапів цього сезону), Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов.

Змагання у фристайлі розпочинаються із кваліфікації, де потрібно потрібно потрапити у топ-12, інші спортсмени вилітають зі змагань. У півфіналі необхідно потрапити у топ-6, аби взяти участь у «великому фіналі» та побороится за медалі.

Кваліфікацію вдалося подолати трьом українцям: Окіпнюк впав на приземленні і не потрапив у топ-20, інші три українці – у топ-4 найкращих. Також втрьох синьо-жовті атлети пройшли у великий фінал – Котовський, Кушнір та Кузнєцов показали четвертий, п’ятий і шостий результати. Це уперше в історії Кубка світу одразу три українці вийшли у суперфінал.

Безпосередньо у стрибках за медалі піднятися на подіум зміг лише лідер команди, 21-річний Дмитро Котовський. Він виконав надскладний стрибок під назвою «Ураган» (складність – 5.2 бала) – і виконав його практично ідеально. Судді оцінили стрибок Котовського у 138.82 бала – це перше місце. Найближчого суперника Котовський випередив на більш ніж 18 балів.

Для Котовського – це перша перемога у кар’єрі на рівні Кубка світу. А також третій подіум поспіль у сезоні: він був третім та другим на попередніх двох етапах. Тож у загальному заліку Кубка світу 21-річний українець піднявся на друге місце.

Володимир Кушнір фінішував четвертим, Максим Кузнєцов – шостим. Для них це теж найкращі результати у кар’єрі на рівні Кубка світу.

У жіночій лижній акробатиці нікому з українок не вдалося подолати кваліфікацію: Анастасія Новосад, Ольга Полюк, Ангеліна Брикіна та Анастасія Гасюк завершили змагання після першого стрибка.

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