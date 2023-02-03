Захисники знищили ще чотири танки та літак РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 129 870 військових, 3 215 танки, 294 літаки та 284 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 3 лютого загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3215 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,

артилерійських систем – 2215 (+3) од,

РСЗВ – 460 (+2) од,

засоби ППО ‒ 222 (+0) од,

літаків – 294 (+1) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 202 (+2).

Дані уточнюються.

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