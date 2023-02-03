Власнику ПВК «Вагнер» Пригожину повідомили про підозру

Офіс Генпрокурора оголосили підозру керівнику приватної військової компанії «Вагнер» Євгену Пригожину. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.

Керівник ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених.

«Відповідальності не уникнуть також і пересічні «вагнерівці». Навіть ті, хто втік за кордон. Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до норвезьких колег», – додали в Офісі генпрокурора.

Пригожину інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється Національною поліцією України.