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В енергосистемі все ще є суттєвий дефіцит, – Укренерго

Ольга Денисяка

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Lефіцит в енергосистемі майже не змінився від учора та є суттєвим. Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Зазначається, що два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області.

Ліміти споживання довели до всіх обленерго. Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК Укренерго не застосовувалися.

За минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України.

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