В боях за Україну загинув львівський археолог Андрій Филипчук

На Луганщині, у боях біля Кремінної, загинув 33-річний львівський археолог, заступник директора історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» Андрій Филипчук, про це повідомив його друг-археолог Володимир Шелеп.

Науковець від початку війни пішов добровольцем у 103 бригаду ТрО.

«Андрій Филипчук загинув. Загинув в бою з найпідлішим і найпідступнішим ворогом. Загинув, як справжній Герой України! Він ним був завжди, як в бою так і на ниві археології, історичної науки! Андрій завжди боровся за справедливість, за правду, за чистоту історі,ї не раз спростовував фальшиві російсько-радянські міфи», – повідомив Володимир Шелеп.

В Андрія залишилася вдома любляча дружина Галина Филипчук з сином Артуром та сестра.

Усім хто хоче долучитися до підтримки дружини реквізити картки 4402711589716651 (Галина Филипчук).

Про чин похорону буде повідомлено згодом.

За даними Galinfo, Андрій Филипчук народився 25 вересня 1989 року у Львові в родині відомого українського археолога Михайла Филипчука. У 2006-2011 роках навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, у 2011-2014 роках – в аспірантурі при кафедрі археології та спеціальних галузей історичної науки.

З юних років Андрій Филипчук був закоханий в археологію, тому поринув у вивчення минувшини нашого краю. Разом із батьком проводив дослідження слов’янських пам’яток Українського Прикарпаття. Після створення у 2015 році Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» обійняв у ньому посаду заступника директора з наукової роботи, провадив активну дослідницьку роботу – керував археологічними експедиціями, публікував та редагував збірники наукових праць, статті та монографії, докладав значних зусиль для популяризації середньовічної історико-археологічної спадщини України.

У планах були нові студії, захист дисертаційного дослідження. Однак трапилося 24 лютого 2022 року. Андрій став на захист нашої Батьківщини зі зброєю в руках, перебував у найгарячіших точках, мужньо виконував свій обов’язок, бо, як сам вважав: «За кого ми воюємо: за СІМ’Ю, за РІДНИХ, за ДІМ, за УКРАЇНУ».

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

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