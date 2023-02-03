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Україна отримає єдиний роумінговий простір з ЄС на постійній основі

Андрій Котенський

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Українські та європейські оператори мобільного зв’язку підписали нову угоду (Joint Statement) про доступний роумінг для українців, які через війну опинилися у ЄС. Термін домовленостей продовжено ще на пів року. Водночас, невдовзі Україна приєднається до єдиного роумінгового простору ЄС на постійній основі. Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до Києва на саміт Україна – ЄС.

За повідомленням Національної комісії електронних комунікацій (НКЕК), роумінг – один з ключових елементів інтеграції України в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн під час спільної з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем прес-конференції, наголосила, що вільна роумінгова зона між Україною та ЄС – це порятунок для українців як в Україні так і в ЄС.

«Приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС на постійній основі відбудеться вже скоро», – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Як відомо у переддень Саміту Україна – ЄС в Києві, вперше відбулося спільне засідання Уряду України та Колегії ЄС за участю Президента України Володимира Зеленського та Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Під час засідання, яке було присвячене поглибленню економічної, соціальної та безпекової підтримки України, Володимир Зеленський повідомив про оновлений План пріоритетних заходів щодо посилення імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та подальшої інтеграції секторів економіки України та ринку ЄС на наступні два роки. Мова про запровадження «промислового безвізу», приєднання України до роумінгового простору ЄС та подальшої транспортної й торговельної лібералізації – інтеграції секторів економіки України та ринку ЄС.

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