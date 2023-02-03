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У Херсоні горів торговий центр

Анастасія Диняк

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Унаслідок російських обстрілів Херсона у місті зайнялися кілька пожеж. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради.

Так, одна із найбільш масивних пожеж відбулася в торговому центрі. Об’єкт зазнав серйозних руйнувань. На гасіння пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 40 рятувальників.

«Працювати «надзвичайникам» доводилось в умовах постійних обстрілів. Вдалося врятувати 8 одиниць транспортних засобів, а також бензо-та електроінструменти, стелажі з будівельними матеріалами на площі близько 600 кв. метрів», – зазначили у міськраді.

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