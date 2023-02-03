На війні загинув 19-річний студент Львівської політехніки

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув 19-ручний студент Львівської політехніки Володимир Шкринда. Про це повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Студент Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Володимир Шкринда з перших днів повномасштабної війни добровільно взяв до рук зброю і став на захист нашої держави. Молодий і відважний юнак, родом із Хмельниччини, майже рік боровся з окупантами, а свій останній бій прийняв на Донеччині.

«Володимир вступив до нас після закінчення ліцею, тому мав досить глибокі знання з профільних дисциплін. Він добре вчився, був розумний і старанний, відвідував заняття. На його похороні я побачила дуже багатьох людей, серед них були і військовослужбовці, і побратими, і командир. Усі згадували про те, яким добрим, свідомим, відповідальним хлопцем він був. Володя пішов воювати у 18 років, будучи ще студентом, маючи можливість жити і вчитися. Така хоробрість властива навіть не всім дорослим», – згадує хлопця кураторка групи Марія Заєць.

Володимир Шкринда – 2003 року народження, родом із смт Віньківці. Хлопець вступив до Львівської політехніки у 2020-му, після закінчення Хмельницького ліцею. Навчався за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології», а з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.

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