На Львівщині викрили ще двох прихильників РФ

Співробітники СБУ на Львівщині викрили двох поціновувачів «руского міру», які прославляли злочинні дії армії окупанта, закликали підтримувати загарбників та поширювали заборонену символіку. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисниками виявились мешканці Дрогобиччини та Яворівщини.

54-річна уродженка рф, яка близько тридцяти років проживає на Яворівщині та має громадянство України публічно підтримувала «путінський режим» та виправдовувала війну росії проти нашої держави.

Інший фігурант, місцевий житель Дрогобича, відкрито пропагував ідеологію ворога та поширював матеріали комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

На особистих сторінках в соціальних мережах зловмисники розпалювали національну ворожнечу, підтримували політику країни-терористки щодо війни в Україні та поширювали матеріали з забороненою комуністичною символікою.

Зібравши доказову базу слідчі спецслужби відкрили кримінальні провадження за: ч. 1 ст. 161(порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 1 ст. 436-1(поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Фігурантам вже повідомили про підозри. Тривають слідчі дії.