На Львівщині в ДТП постраждали троє людей

У Буську Золочівського району не розминулися два авто. Унаслідок цього троє людей травмовані. Про це повідомили у відділі косунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася 2 лютого, близько 18:30 год., на перехресті автодороги Київ-Чоп та вулиці Заводської у Буську.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 42-річний житель одного з сіл Золочівського району, здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz GL під керуванням 29-річного мешканця іншого села того ж району.

Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 35-річний чоловік, та дві пасажирки кросовера віком 30 і 52 роки – усі мешканці Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.