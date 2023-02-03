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На Київщині командир військової частини привласнив понад 2,4 млн грн

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України на Київщині затримала командира військової частини, який разом зі спільниками привласнював кошти, виділені на харчування військових. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, правоохоронці викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 мільйона гривень, виділених на харчування особового складу.

До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування «відкату».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

Раніше Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання понад 100 мільйонів гривень, виділених на продовольче забезпечення військових.

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