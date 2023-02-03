На Київщині командир військової частини привласнив понад 2,4 млн грн

Служба безпеки України на Київщині затримала командира військової частини, який разом зі спільниками привласнював кошти, виділені на харчування військових. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, правоохоронці викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 мільйона гривень, виділених на харчування особового складу.

До незаконної діяльності він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування «відкату».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

Раніше Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання понад 100 мільйонів гривень, виділених на продовольче забезпечення військових.

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