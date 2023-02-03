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Львів попрощається ще з п’ятьма загиблими Героями

Анастасія Диняк

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4 лютого Львів попрощається одразу з трьома Героями. Богдан Фолюсевич, Назарій Стецура, Максим Гриневич, Володимир Кожевніков, Олександр Пітуля загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин похорону Богдана Фолюсевича, Назарія Стецури та Максима Гриневича розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:40 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Чин похорону Володимира Кожевнікова та Олександра Пітулі розпочнеться о 15:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, о 15:40 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Богдан Фолюсевич (06.03.1983-21.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №97 міста Львова. Закінчив Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва» (тоді – Вище професійне училище N48 міста Львова).

Після завершення навчання проходив військову службу в місті Рава-Руська.

Протягом 13-ти років працював експедитором у Товаристві з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня». Згодом продовжив працювати у сфері вантажних перевезень. Захоплювався футболом.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від російських окупантів до лав 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Богдана Фолюсевича залишилися мама, брат, син та похресник.

Назарій Стецура (16.03.1997-27.01.2023) Уродженець села Тарасівка Львівської області.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №42 міста Львова. Закінчив Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне політехнічне училище».

Згодом проходив військову службу в складі військової частини А3838. Працював старшим зміни у мережі магазинів «EVA». Захоплювався автомобілями.

Із початком повномасштабного вторгнення росії захищав Батьківщину у «гарячих точках» у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Назарія Стецури залишилися дружина, батьки та сестра.

Максим Гриневич (13.11.1996-01.02.2023) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №65 міста Львова. Здобував освіту у Національному університеті «Львівська політехніка».

У мирний час працював у одному із сервісних центрів Приватного акціонерного товариства «Київстар» у місті Львові.

Протягом 2017-2019 років проходив строкову військову службу у лавах Збройних Сил України. Після повернення працював на Приватному підприємстві «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб».

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до лав 116-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Північ» Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У Максима Гриневича залишилися батьки, брат та бабуся.

Володимир Кожевніков (10.03.1967-27.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Львівській загальноосвітній школі-інтернаті №2 Львівської міської ради Львівської області. Закінчив колишнє Професійно-технічне училище №56 міста Львова.

Після завершення навчання проходив військову службу в армії.

У мирний час спочатку був робітником Державного підприємства «Львівський державний завод «ЛОРТА», згодом – пожежником у 8-му державному пожежно-рятувальному загоні Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Опісля працював у будівельній сфері.

Із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України від окупантів. Боровся із державою-терористом у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У Володимира Кожевнікова залишилися батьки, син, онук та сестра.

Олександр Пітуля (31.05.1968-23.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі I-III ступенів №71 Львівської міської ради Львівської області. Закінчив колишнє Середнє професійно-технічне училище №27 міста Львова за спеціальністю «кухар».

Після завершення навчання проходив військову службу у місті Алмати (Республіка Казахстан). Близько 5-ти років обіймав посаду зварювальника у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Львівський автобусний завод», згодом займався чоботарством. Протягом останніх років працював у будівельній сфері.

У вільний час захоплювався кулінарією, риболовлею та збором грибів. Любив займатися домашнім господарством.

Із початком повномасштабного вторгнення боровся проти російських окупантів у складі 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

У Олександра Пітулі залишилися батьки, дружина, син та брат із родиною.

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