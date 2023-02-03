ОСТАННІ НОВИНИ

Кількість безробітних в Україні сягає 2,9 млн осіб

Андрій Котенський

|

Національний банк оцінив рівень безробіття в Україні в минулому році в 25-26%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ, повідомляє Економічна правда.

«Рівень безробіття у середньому за 2022 рік оцінено в 25–26%, що відповідає загальній кількості безробітних у 3.2 млн осіб», – йдеться в документі

У Нацбанку підкреслили, що навіть без урахування мігрантів оцінка середнього рівня безробіття за 2022 рік практично незмінна – 25–26%.

Також в регуляторі додали, що хоча динаміка внутрішньоукраїнського безробіття в IV кварталі погіршується після поліпшення в ІІІ кварталі, кількість безробітних оцінено в середньому в 2,9 млн осіб (без урахування тих, хто виїхав з України).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

всі статті
Львівський портал