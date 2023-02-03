Кількість безробітних в Україні сягає 2,9 млн осіб

Національний банк оцінив рівень безробіття в Україні в минулому році в 25-26%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ, повідомляє Економічна правда.

«Рівень безробіття у середньому за 2022 рік оцінено в 25–26%, що відповідає загальній кількості безробітних у 3.2 млн осіб», – йдеться в документі

У Нацбанку підкреслили, що навіть без урахування мігрантів оцінка середнього рівня безробіття за 2022 рік практично незмінна – 25–26%.

Також в регуляторі додали, що хоча динаміка внутрішньоукраїнського безробіття в IV кварталі погіршується після поліпшення в ІІІ кварталі, кількість безробітних оцінено в середньому в 2,9 млн осіб (без урахування тих, хто виїхав з України).

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