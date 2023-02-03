ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

Країни ЄС та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Європейська правда.

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

«Разом із «Великою сімкою» ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків», – зауважила вона.

Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

«Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України», – йдеться у повідомленні.

Редактор з питань Європи Радіо Свобода Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і $45 на різні масла.

Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов’язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.