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ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

Андрій Котенський

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Країни ЄС та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Європейська правда.

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

«Разом із «Великою сімкою» ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків», – зауважила вона.

Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

«Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України», – йдеться у повідомленні.

Редактор з питань Європи Радіо Свобода Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і  $45 на різні масла.

Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов’язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.

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