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За донати для ЗСУ можна виграти 7 сертифікатів на відпочинок

Анастасія Диняк

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Стартував збір на банні комплекси для українських воїнів. Задонативши 140 гривень можна виграти один з семи сертифікатів на відпочинок. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Так, проєкт організували Львівська ОВА, БФ «Razom For Ukraine» та командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Людей закликають пожертвувати 140 гривень на мобільні банні комплекси для військових.

«Військові кажуть, що коли повертаються з наряду, думка про душ – це найприємніше. Мобільні банні комплекси допоможуть полегшити їхнє перебування в окопах, далеко від дому. Тому ми пропонуємо підтримати ініціативу та допомогти придбати для них банні комплекси українського виробництва. У таких комплексах можна буде не лише прийняти гарячий душ, а й випрати речі. Їх обладнають генераторами, котлами для обігріву і пральними машинами. Наша амбітна ціль – щоб кожен батальйон мав подібне обладнання. Це дуже потрібна ініціатива. Закликаю усіх, хто має таку можливість, підтримати її» –розповів очільник ЛОВА Максим Козицький.

За благодійний внесок у 140 гривень можна отримати приємний бонус – провести День закоханих в одному з готельних комплексів: Вежа Ведмежа, «Rixos–Prykarpattya», Grand Hotel Lviv, TAOR Karpaty Resort & Spa, BANKHOTEL, TaurusCity та Yaremche Club Hotel. Якщо задонатити більш, ніж раз, шанси на виграш збільшуються. Та найважливіше – це фінансова підтримка доброї справи, яка зробить життя на передовій зручнішим.

Банні комплекси, які хочуть придбати для воїнів, легкі й дуже мобільні, тож транспортувати їх можна за допомогою звичайного пікапу. Одним таким мобільним банно-пральним комплексом можуть скористатися від 50 до 100 людей за день. Вартість одного комплексу становить від 20 до 30 тисяч доларів США.

«Щоб полегшити побут нашим захисникам і захисницям та створити умови для виконування ними своїх бойових завдань, ми вирішили разом з партнерами зібрати кошти на придбання мобільних лазне-пральних комплексів. Маючи змогу зупинятись в готелях, маємо пам’ятати про тих, завдяки кому така можливість існує» – зазначив представник БФ «Razom For Ukraine» Тарас Репицький.

Задонатити на банні комплекси для військових можна за посиланням.

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