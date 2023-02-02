Визначили кандидатів до складу поліцейських комісій Нацполіції та поліції охорони Львівщини

У четвер, 2 лютого, постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань депутати підтримали кандидатури Ірини Яремко та Романа Гоменюка, як претендентів до складу поліцейських комісій Головного управління Національної поліції у Львівській області та Управління поліції охорони у Львівській області. Про це повідомив у Facebook очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

«Взяв участь у засіданні постійної комісії Львівської обласної ради з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань. Розглянули кандидатури від громадськості до складу поліцейських комісій Головного управління Національної поліції у Львівській області та Управління поліції охорони у Львівській області», – написав Павло Ткачук.

За його словами, Ірина Яремко, яку делегує ГФ «Народна Самооборона» до складу поліцейської комісії ГУ Національної поліції, є відомою на Львівщині волонтеркою та громадською діячкою. Роман Гоменюк, який є кандидатом до поліцейської комісії Управління поліції охорони від БФ «Легіон Світла», організовує тренінги та здійснює психологічну і соціальну підтримку різних категорій громадян.

Заслухавши кандидатів до складу поліцейських комісій ГУ Національної поліції та Управління поліції охорони у Львівській області, депутати підтримали їх подання на розгляд чергової сесії Львівської обласної ради.

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