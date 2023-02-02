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Удар по Херсонщині: серед поранених – дитина

Анастасія Диняк

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Російські окупанти вдарили по селу Комишани на Херсонщині. Унаслідок цього поранення отримали четверо людей, зокрема 5-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

«Наразі відомо про чотирьох поранених: уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості. Всіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

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