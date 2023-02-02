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У Трускавці в ДТП загинув літній пішохід

Анастасія Диняк

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 лютого, близько 18:30 год., на вулиці Стебницькій у Трускавці. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Renault Megan, 39-річний житель Трускавця, здійснив наїзд на пішохода, 71-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм літній чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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