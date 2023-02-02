У Львові чоловік з балкону власної квартири продавав наркотики

Львів’янина обвинувачують у продажі наркотиків та психотропів. Йому загрожує до десяти років за ґратами. Про це повідомили к відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно 35-річного мешканця Львова.

За даними правоохоронців, на території Франківського району обвинувачений налагодив збут наркотиків та психотропів. Зокрема, проживаючи на першому поверсі багатоквартирного будинку, фігурант продавав метадон та PVP не виходячи з дому безпосередньо з балкону свого помешкання.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено підготовлені для збуту згортки із забороненими засобами та речовинами, прилади і знаряддя для їх зважування та фасування.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Його судитимуть за фактом збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

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