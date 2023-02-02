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Суд арештував звільненого після скандалу закупівельника Міноборони

Ольга Денисяка

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Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, якого підозрюють у корупції. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Експосадовця взяли під варту. Суд також дав Хмельницькому можливість вийти під заставу. Прокуратура не розголошує суму застави. Водночас, у відомстві кажуть, що вважають цю суму замалою, і тому вже оскаржили рішення.

За даними УП, йдеться про 26 мільйонів гривень. Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.

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