РФ втратила ще понад 600 окупантів та 5 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 129 030 військових, 3 211 танків, 293 літаків та 284 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 2 лютого загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 129 030 (+610) осіб,
- танків ‒ 3 211 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+0) од,
- артилерійських систем – 2 212 (+5) од,
- РСЗВ ‒ 458 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+1) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 064 (+3) од,
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 951 (+0),
- Крилаті ракети – 796 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 200 (+0).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк