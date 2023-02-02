РФ втратила ще понад 600 окупантів та 5 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 129 030 військових, 3 211 танків, 293 літаків та 284 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 2 лютого загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 129 030 (+610) осіб,

танків ‒ 3 211 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+0) од,

артилерійських систем – 2 212 (+5) од,

РСЗВ ‒ 458 (+0) од,

засоби ППО ‒ 220 (+1) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 064 (+3) од,

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 951 (+0),

Крилаті ракети – 796 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 200 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.