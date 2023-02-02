ОСТАННІ НОВИНИ

РФ втратила ще понад 600 окупантів та 5 артилерійських систем

Анастасія Диняк

|

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 129 030 військових, 3 211 танків, 293 літаків та 284 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 2 лютого загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 129 030 (+610) осіб,
  • танків ‒ 3 211 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 382 (+0) од,
  • артилерійських систем – 2 212 (+5) од,
  • РСЗВ ‒ 458 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+1) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 5 064 (+3) од,
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 951 (+0),
  • Крилаті ракети – 796 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 200 (+0).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

всі статті
Львівський портал