На Львівщині судитимуть «ухилянтів», які підробили документи для виїзду з країни

До суду скерували справи кількох військовозобов’язаних чоловіків, які з підробленими документами намагалися виїхати з України. Їм загрожує до двох років обмеження волі. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, 25-річний мешканець Києва підробив документи щодо визнання його непридатним до військової служби. У подальшому він пред’явив їх у пункті пропуску «Краківець» з метою безперешкодного перетину кордону

Також 45-річний житель Полтавської області вніс недостовірні відомості до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. В подальшому зловмисник, перебуваючи у пункті пропуску «Мостиська», пред’явив підроблений документ з метою отримання права на виїзд за межі території України як особа, яка виїжджає до іншої держави на постійне місце проживання.

Дізнавачі територіальних підрозділів поліції повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – обмеження волі на строк до двох років.

Досудові розслідування звершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Нагадаємо, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у країні введено воєнний стан та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень щодо виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Усього за період дії правового режиму воєнного стану дізнавачі поліції Львівщини відкрили 1405 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання підроблених документів для перетину державного кордону України з метою ухилення від мобілізації та військової служби. Про підозру повідомлено 981 особі. У 534 кримінальних провадженнях досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровано на розгляд суду.