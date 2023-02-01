У селі біля Львова ліквідували стихійне сміттєзвалище

У селі Гряд ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке утворилося біля місцевої річки. Мешканців закликають укладати угоди на вивезення сміття та не викидати відходи у невстановлених для цього місцях. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

У ЛМР зазначили, що сміттєзвалище з’явилося неподалік місцевої річки у Гряді. Прибирання ускладнювало те, що сміття було в ровах, нерідко у місцях, куди без бензопили не дістанешся.

«Цю ділянку облюбували деякі місцеві та, очевидно, ще й мешканці з навколишніх сіл. Цікаво, що викидали переважно побутове домашнє сміття, якого можна позбутися в цивілізований спосіб та не завдаючи шкоди довкіллю», – йдеться у повідомленні.

В Офісі громади наголошують: у селі працює фірма, яка вивозить сміття. Проте лише близько половини мешканців уклали з нею договір. Тому у міській раді закликають мешканців, які цього не зробили, таки укласти угоду на вивезення непотребу.