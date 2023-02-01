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СБУ затримала агента РФ, який виявився працівником «Укроборонпрому»

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала у Києві співробітника «Укробронпрому», який передавав дані про озброєння, блокпости та рух техніки розвідці РФ, а також корегував обстріли столиці. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, чоловік влаштувався до української оборонної компанії для збору розвідданих для РФ. Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії.

За даними правоохоронців, фігурант приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Крім цього, зловмисник готував «звіти» для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по столиці. Для цього їздив по місту та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів.

Отримані відомості ворожий агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва МО РФ, згодом посадовець інформував представників російської воєнної розвідки.

Під час обшуків у затриманого виявлено засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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