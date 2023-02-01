Росіяни атакували Чернігівщину: у погребі загинули четверо людей

1 лютого російські військові атакували Чернігівщину. Одна з мін влучила у погріб, унаслідок чого загинули четверо людей. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Так, ворог обстріляв село Єліне на Чернігівщині.

«Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один – отримав поранення і доправлений до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні.