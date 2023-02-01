На Старосамбірщині затримали продавця амфетаміну

У Старому Самборі 24-річний хлопець займався продажем амфетаміну через пошту. Про це повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, у Старому Самборі 24-річний мешканець Самбірщини займався продажем психотропів, а саме – амфетаміну. Збував заборонено речовину своїм «клієнтам» за допомогою поштових відправлень.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено речовину білого кольору та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного зберігання та збуту психотропних речовин, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України).