На Львівщині викрили лікарів, які вимагали хабар у військового

На Львівщині викрили лікарів, які вимагали 4000 доларів за визнання військовослужбовця непридатним до служби. Про це Львівьсклму порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, працівники одного з медичних закладів Львівщини одержали неправомірну вигоду від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним для служби.

Свої «послуги» двоє медиків, керівниця одного з відділів та співробітник медзакладу, оцінили у суму 4000 доларів США. За ці кошти вони взялись виготовити для «клієнта» медичні документи щодо обмеження його придатності до служби за станом здоров’я, які б давали підстави для проходження подальшої військової служби у частинах, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

18 січня правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання нею частини неправомірної вигоди у сумі 3700 доларів США. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

1 лютого суд також обрав запобіжний захід другому лікарю у вигляді тримання під вартою.

Слідчі повідомили обом про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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