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На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою: є жертва

Анастасія Диняк

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Унаслідок ДТП з вантажівкою загинула одна людина та троє — отримали поранення. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 1 лютого, близько 9:00 год., на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Коростів Стрийського району.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля «Рено Лоґан», 68-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з вантажівкою «Вольво», якою керував 33-річний житель Закарпатської області.

Внаслідок ДТП пасажир легкового автомобіля, 70-річний мешканець району, від отриманих травм помер на місці події. Водії обох транспортних засобів та пасажир «Рено», 49-річний житель району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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