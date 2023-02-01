Львівські медики видалили однорічному малюку 10-сантиметрову злоякісну пухлину

У Львові маленькому Матвійку через три п’ятиміліметрові проколи видалили десятисантиметрову ракову пухлину, яка вростала в органи малюка та могла розповсюдитись по всьому організму. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, однорічного Матвійка з Івано-Франківська прооперували в лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.

Збільшений животик у свого однорічного сина Матвійка мама Вікторія помітила влітку. Хлопчик температурив, мав проблеми з сечопусканням та відходженням калу. Жінка звернулась до лікарів в Івано-Франківську. Хірурги спершу запідозрили кишкову непрохідність.

Однак результати біопсії та комп’ютерної томографії показали ембріональну рабдоміосаркому – майже десятисантиметрову пухлину м’яких тканин. Злоякісне утворення локалізувалось у малому тазу. Матвій отримав вісім курсів хіміотерапії. Утворення зменшилося більш ніж удвічі. Однак продовжувало вростати в прилеглі внутрішні органи.

Аби позбутися пухлини назавжди, хлопчика треба було оперувати. Так Матвійко потрапив до Львова. Складне втручання виконали хірурги дитячої лікарні святого Миколая спільно з лікуючим лікарем Матвійка – хірургом Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні.

Через три п’ятиміліметрові проколи спеціалісти видалили пухлину та уражений нею сечовий міхур, простату та передню стінку прямої кишки. Для відходження сечі вони вивели сечоводи на живіт. Частину кишківника хлопчика лікарям вдалося врятувати.

Тепер на Матвійка чекає післяопераційна реабілітація. Потім ще декілька курсів хіміотерапії та променевої терапії. Після повного одужання дитину планують прооперувати вдруге: йому сформують новий сечовий міхур. Це вже буде реконструктивне втручання.