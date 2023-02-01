ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська філармонія запрошує на барокові концерти

Катерина Трачук

|

У Концертному залі Людкевича 2 та 9 лютого відбудуться концерти, присвячені європейській епосі бароко, повідомили у пресслужбі Львівської національної філармонії.

2 лютого о 18:00 відбудеться перший концерт під назвою «Terra barocco: Барокова подорож». У програмі  – твори для клавесину та барокової скрипки. У виконанні клавесиністки Анни Іванюшенко та скрипаля Сергія Гаврилюка прозвучать сонати Вівальді, Баха, інструментальні п’єси Франсуа Куперена та інші класичні твори, які занурять слухачів у музичне турне Європою.

9 лютого о 18:00 відбудеться друга подія – «Terra barocco: В італійському стилі». Італія саме в час бароко стала колискою опери. За участі Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» та Анни Іванюшенко прозвучать твори Антоніо Вівальді та Еварісто Феліче Даль’Абако, а у виконанні солістки Ірини Ключковської (сопрано) можна буде почути оперні арії найвідоміших італійських композиторів 18 століття.

Посилання на квитки можна знайти на сайті Львівської національної філармонії ім. Мирослава Скорика.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

всі статті
Львівський портал