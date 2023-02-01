Львівська філармонія запрошує на барокові концерти

У Концертному залі Людкевича 2 та 9 лютого відбудуться концерти, присвячені європейській епосі бароко, повідомили у пресслужбі Львівської національної філармонії.

2 лютого о 18:00 відбудеться перший концерт під назвою «Terra barocco: Барокова подорож». У програмі – твори для клавесину та барокової скрипки. У виконанні клавесиністки Анни Іванюшенко та скрипаля Сергія Гаврилюка прозвучать сонати Вівальді, Баха, інструментальні п’єси Франсуа Куперена та інші класичні твори, які занурять слухачів у музичне турне Європою.

9 лютого о 18:00 відбудеться друга подія – «Terra barocco: В італійському стилі». Італія саме в час бароко стала колискою опери. За участі Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» та Анни Іванюшенко прозвучать твори Антоніо Вівальді та Еварісто Феліче Даль’Абако, а у виконанні солістки Ірини Ключковської (сопрано) можна буде почути оперні арії найвідоміших італійських композиторів 18 століття.

Посилання на квитки можна знайти на сайті Львівської національної філармонії ім. Мирослава Скорика.

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