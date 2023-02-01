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Через аварію на трасі Київ - Чоп на Львівщині ускладнений рух

Ольга Денисяка

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Зранку 1 лютого на трасі Київ – Чоп на Львівщині трапилась аварія з вантажівкою та легковиком. Через це на ділянці дороги ускладнений рух. Про це йдеться в Телеграмі Патрульної поліції Львівщини.

Поблизу населеного пункту Козьова на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП з потерпілими між вантажівкою та легковим автомобілем. 

Наразі патрульні забезпечують реверсивний рух.

У патрульній поліції просять бути уважними, а також врахувати погодні умови.

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