Через аварію на трасі Київ - Чоп на Львівщині ускладнений рух

Зранку 1 лютого на трасі Київ – Чоп на Львівщині трапилась аварія з вантажівкою та легковиком. Через це на ділянці дороги ускладнений рух. Про це йдеться в Телеграмі Патрульної поліції Львівщини.

Поблизу населеного пункту Козьова на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП з потерпілими між вантажівкою та легковим автомобілем.

Наразі патрульні забезпечують реверсивний рух.

У патрульній поліції просять бути уважними, а також врахувати погодні умови.

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