Бійці львівської бригади на передовій діляться кров’ю з побратимами

На одній з прифронтових ділянок сходу України медики 103 бригади ТрО організували стабілізаційний пункт, в якому здійснюється переливання крові. Бійці 103 бригади тероборони також стали донором для побратимів. Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації.

Пункт потрібен для того, аби в екстрених випадках поранені бійці мали змогу оперативно отримати кров безпосередньо від донора. При виникненні термінової потреби серед підрозділів бригади, які дислокуються поряд, до стабілізаційного пункту швидко доставляють постраждалого та за потреби донорів крові, а медики беруться за справу.

Така процедура – необхідність, адже коли надходить велика кількість поранених, а заздалегідь зроблені запаси крові вичерпуються, це єдиний варіант швидко надати допомогу. Транспортування до стаціонарних пунктів забирає занадто багато часу, коли для військового кожна хвилини важлива. Таким чином, бійці не тільки знищують ворога, але й рятують побратимів на лінії зіткнення, віддаючи їм трохи своєї крові.

Як кажуть медики, так звана «тепла» крові іноді виявляється доцільнішою.

«Інколи, особливо при інтенсивних боях та великій кількості поранених, виникають ситуації, коли різко збільшується потреба в донорській крові. І тієї, що є в наших запасах, не вистачає. Крім цього в окремих випадках вливання, так званої, «теплої» крові, безпосередньо від донора, може виявитись доцільнішим. Нещодавно доставили одного пораненого з передової. Він був у досить важкому стані. Після переливання крові його стан почав одразу покращуватись , а шкіра буквально на очах почала рожевіти, хоча перед тим він зовсім блідим, балансуючи на межі життя та смерті», – діляться враженнями медики.

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Михайло Столяр