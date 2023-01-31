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В Україні воюють понад 325 тисяч російських військових, – ГУР

Анастасія Диняк

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов заявив, що станом на січень в Україні воюють близько 326 000 російських військових. Про це йдеться в інтерв’ю The Washington Post.

Окрім того, Буданов розповів, що в РФ залишилося близько 9% далекобійних крилатих ракет типу «Калібр».

Орім того, начальник розвідки вважає, що Москві варто боятися колабораціоністів у своєму оточенні.

«На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей», – сказав він.

Буданов також знову додав, що Путін невиліковно хворий на рак і має численних двійників, а «питання, чи це справжній Путін зараз» залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Буданов вважає, що у 2023 році РФ зосередиться на окупації більшої території Донеччини та Луганщини.

А також він назвав малоймовірним відновлення наступу з Білорусі і такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити Сили оборони.

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